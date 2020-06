Rejsebranche får mere hjælp

Tirsdag 23. juni 2020 kl: 13:10

Den nuværende statsgaranti forlænges til 31. august 2020.

Statsgarantien øges fra 1,5 milliarder kroner til 2,25 milliarder kroner

Koblingen mellem individuel gældsoptagning og kollektiv tilbagebetaling af tab på statsgarantien fjernes

Videre drøftelse af oplæg til et lovforslag til justeringer af Rejsegarantifonden, så Rejsegarantifonden vil være bedre rustet til at håndtere kriser i rejsebranchen

Rejsegarantifonden får et tilskud på 1 million kroner

Af: Redaktionen S-Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier bad for nyligt en ekspertgruppe om at komme med anbefalinger til, hvordan pakkerejsebranchen kan komme bedst muligt gennem sommeren. På baggrund af ekspertgruppens anbefalinger er S-Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet kommet frem til en aftale, hvor der spændes et sikkerhedsnet ud for de danske rejsende og pakkerejsebranchen frem til 31. august.Partierne er blandt andet blevet enige om følgende: