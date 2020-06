Øst-Danmark prioriteres i ny bred Klimaaftale

HAVN PÅ BORNHOLM:

Mandag 22. juni 2020 kl: 10:11

Af: Redaktionen Aftalen betyder blandt andet, at Danmark skal have verdens to første energiøer med en samlet kapacitet på 5 GW - og at der skal investeres i CO2-fangst og power-to-X. Den ene energi-ø bliver Bornholm.- Nu bliver Øst-Danmark prioriteret, når det handler om etablering af havvindmølleparker og energiøer samt udbredelsen af power-to-x løsninger. Det er godt at se, at ambitionen om at Danmark skal 'bevare den grønne førertrøje' også kommer til at påvirke såvel vækst som beskæftigelse i Østersøregionen, så vi får hele Danmark med i projektet, Thomas Bendtsen og fortsætter:- Vi har investeret i et havnebyggeri, som stod færdig i oktober 2019, og som har en infrastruktur, der er i stand til at håndtere særdeles tunge projektlaster, som for eksempel vindmølledele indenfor offshore wind-industrien. Vi skal snart agere monterings- og udskibningshavn, når Kriegers Flak på 600 MW skal etableres. Næste projekt bliver Arcadis Ost 1 ved Rügen - hvor vi også skal lægge infrastruktur til montering og udskibning af møller.Der er ifølge Thomas Bendtsen ingen tvivl om, at den nye klimaaftale rummer store muligheder for Rønne Havn A/S, virksomheder i Østersøregionen og de lokale virksomheder på Bornholm.- En op til 3 gigawatt havvindmøllepark på Rønne banke, Energi-ø og power-to-x-løsninger vil skabe en masse grønne job i hele værdikæden. For de virksomheder, som er professionelt drevet, omstillingsparrate og i stand til at byde ind på de muligheder, der opstår, vil der være nogle gode muligheder for at vækste, siger han.Bag aftalen står S-Regeringen med Socialdemokartiet og Venstre, DF, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.