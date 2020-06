Sømand fra smuglerskib skal for retten i Svendborg

Fredag 19. juni 2020 kl: 13:15

Af: Redaktionen Ifølge anklageskriftet fra Københavns Politi er sømanden tiltalt for at have smidt fire vandtætte sække med kokain i vandet, hvor det efterfølgende blev samlet af af to mænd i en lille båd. Inden på land - på Langeland - ventede en tredie mand på at modtage båden med de to mænd og de fire sække kokain. Derudover ventede politiet på de tre mænd.Fragtskibet blev senere bordet ved Gedser og beslaglagt.Interesserede kan læse mere om sagen her: