Færgerne sejler igen med med turister over Skagerak

Fredag 19. juni 2020 kl: 12:24

Af: Redaktionen Da statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge informerede om, at grænserne til udvalgte lande ville genåbne fra mandag 15. juni, begyndte passagerbookingerne igen at tikke ind hos de tre færgerederier på Hirtshals Havn - Fjord Line, Color Line og Smyril Line.Hos Fjord Line er de godt tilfredse med den seneste tids antal af bookinger, og noget kunne tyde på, at nordmændene og danskerne gerne vil bytte land denne sommer. Derfor begyndte rederiet 15. juni med daglige sejladser til Kristiansand, Bergen og Stavanger med færgerne "Bergensfjord" og "Stavangerfjord". Fjord Line har desuden indkaldt ekstra forstærkning til Hirtshals i form af "Oslofjord", som dagligt skal besejle ruten mellem Hirtshals og Langesund. Normalt sejler "Oslofjord" mellem Norge og Sverige, men på grund af den lukkede grænse til Sverige, har rederiet mulighed for at trække på dens kapacitet. Denne fartplan gælder indtil slutningen af juni, hvorefter den gængse sommerfartplan træder i kraft.- Vi er glade for igen at kunne byde vores passagerer velkomne ombord og har indført ekstra foranstaltninger, således alle kan føle sig trygge. Vi har bl.a. opsat afstandsmarkeringer, håndsprit, vejledninger osv. På de store færger vil det desuden være muligt at bestille roomservice, hvis man ikke har lyst til at forlade sin kahyt, siger Claus Riis, der er administrerende direktør for Fjord Line Danmark.Det færøske rederi Smyril Line har ligeledes oplevet en afsmittende effekt fra grænseåbningerne. Rederiet har de seneste dage oplevet et stort boom i bookingerne især til Island, men samtidig forventer de også, at bookingerne til Færøerne vil stige over den kommende periode. Derfor startede "Norröna" på normal sejlads med passagerer tidligere på ugen. I næste uge starter den vanlige sommersejlads med to ugentlige afgange.Det tredie færgerederi i Hirtshals, Color Line, har også oplevet en positiv udvikling i forhold til bookinger både til Danmark, men også til Norge. Rederiet konstaterer en parathed til at rejse, som allerede kom til udtryk efter 28. maj, hvor grænseåbninger blev nævnt for første gang. Modsat kan Color Line også se, at det nuværende seks-døgns krav lægger en lille dæmper på det hele.- Mange af vores norske passagerer rejser i kortere tid, men til gengæld flere gange hen over året. De seks døgn tilgodeser derfor mere sommerhusgæster og tyskere, hvilket naturligvis er ærgerligt, lyder det fra Henrik Renneberg, der er administrerende direktør hos Color Line.For at sikre at deres gæster få en god og sikker overfart, har Color Line gjort tiltag på skibene i forhold til rengøring, stationer med hånddesinfektion, færre siddepladser mv. I denne sammenhæng har rederiet udarbejdet et lille skriv ved navn "Tryg rejse/Safe Travel", som kan findes på deres hjemmeside.