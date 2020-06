Aftale skærper kontrol med import af brugte biler

Fredag 12. juni 2020 kl: 13:20

Øge kontroltrykket med import af brugte biler fra 10 procent til 15 procent, hvilket svarer til ca. 3.000 ekstra kontroller årligt

Toldsynets gyldighed reduceres fra et år til fire uger

Nedsætte fradrag og tillæg for et køretøjs stand på både import og eksport af brugte køretøjer fra 5 procent til 2 procent

Fastholde forlængelsen af den såkaldte kravlegårdsordning, så nye selvanmeldervirksomheder følges i seks måneder

Ny tidsfrist for anmodning om beregning af leasingkøretøjs værditab skal sikre mere korrekt afgift

Ny kontrol- og vejledningsstrategi



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Endnu en gang ser vi tegn på, at der er problemer på motorområdet. Denne gang på importen af brugte biler. Det er helt uacceptabelt, og det hverken kan eller vil regeringen sidde overhørig. Derfor strammer vi nu kontrollen på området og sætter ind overfor incitamenter til snyd. Det er jeg i sagens natur rigtig glad for, at alle partier i Folketinget står bag, så vi kan komme problemerne til livs, siger skatteminister Morten Bødskov (S).Konkret er partierne enige om at:Motorstyrelsens stikprøve kommer som opfølgning på en aftale mellem Folketingets partier fra 2. april sidste år, hvor der blev sat gang i en række kontrolinitativer . I den forbindelse blev det aftalt, at Motorstyrelsen skulle undersøge, om udfordringerne på eksportområdet også gjorde sig gældende ved import af brugte køretøjer.Udover de nye initiativer er Motorstyrelsen i gang med at udvikle og implementere en ny kontrol- og vejledningsstrategi. Det skal øge muligheden for at identificere virksomheder i motorbranchen, hvor en række en del har svært ved at leve op til reglerne, og målrette kontrollen mod dem.- Gang på gang har vores analyser og stikprøver vist, at der er udfordringer med at følge reglerne på motorområdet. Derfor skærper Motorstyrelsen nu sin kontrol og vejledning på de aktører, der går over stregen gentagne gange. Vi skal med andre ord blive endnu bedre til at finde de brodne kar og stoppe dem. Og lad mig bare sige med det samme: Vi fortsætter med at have fokus på området og vil løbende vurdere, om der er behov for yderligere tiltag på hele motorområdet, siger skatteminister Morten Bødskov.Set i lyset af de omfattende tiltag for at styrke regelefterlevelsen på hele motorområdet er partierne enige om at følge udviklingen inden for import og eksport samt leasingområdet.Interesserede kan læse mere her: