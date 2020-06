Fynske busser får ekstra rengøring

Torsdag 11. juni 2020 kl: 13:41





I myldretiden, når der er flest kunder i busserne, kommer flere i kontakt med bussernes kontaktflader - eksempelvis stopknapper og holdestænger.

Derfor opfordrer FynBus også kunderne til, at de medbringer håndsprit og spritter deres hænder af inden de stiger på bussen, og igen når de stiger af.

Som et supplement til kundernes egen håndsprit har FynBus fra onsdag 10. juni indført ekstra rengøring af kontaktfladerne i busserne. Det vil foregå i myldretiden ved de trafikknudepunkter, der bliver benyttet af flest passagerer.



Personale iført gule veste

13 rengøringsassistenter iført gule veste påtrykt med teksten ”FynBus Rengøring” står klar fordelt over Odense Banegård Center, Svendborg Station, Nyborg Station, Middelfart Station og Kerteminde Rutebilstation i tidsrummet klokken 07.00-08.30 og igen fra klokken 13.30-16.00. Her vil de, når busserne kommer ind på terminalerne, gennemføre en hurtig og effektiv rengøring af bussernes kontaktflader, så busserne er klar til næste hold passagerer.





- Vi indfører ekstra rengøring af bussernes kontaktflader, da vi gerne vil sikre, at kunderne fortsat føler sig trygge i takt med flere igen benytter sig af den kollektive trafik. Busserne holder typisk på terminalerne i fire minutter og rengøringspersonalet kommer ikke til at forsinke busserne, siger FynBus’ direktør Carsten Hyldborg Jensen.





Ekstra rengøring i resten af juni

Den ekstra rengøring af busserne fortsætter resten af måned ud. Historisk falder antallet af passagerer i busserne, når skolernes sommererie begynder i slutningen af juni. Derfor bliver der ikke udført ekstra rengøring i busserne i juli. FynBus vil henover sommeren overveje, om det er nødvendigt at genoptage den ekstra rengøring efter sommerferien.





I myldretiden, når der er flest kunder i busserne, kommer flere i kontakt med bussernes kontaktflader - eksempelvis stopknapper og holdestænger.Derfor opfordrer FynBus også kunderne til, at de medbringer håndsprit og spritter deres hænder af inden de stiger på bussen, og igen når de stiger af.Som et supplement til kundernes egen håndsprit har FynBus fra onsdag 10. juni indført ekstra rengøring af kontaktfladerne i busserne. Det vil foregå i myldretiden ved de trafikknudepunkter, der bliver benyttet af flest passagerer.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen For at bidrage til at forhindre corona-virussen i at sprede sig og for at sikre, at kunderne fortsat føler sig trygge i busserne, har FynBus besluttet, at iværksætte ekstra synlig rengøring i busserne.