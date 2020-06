Flådestyrings-virksomhed og telefonselskab bliver flådeløsningspartnere

Onsdag 10. juni 2020 kl: 11:58

Om Fleet Complete

Fleet Complete er en global leverandør af GPS-baserede IoT-løsninger til administration af bilflåder, materiel og mobile arbejdsstyrker. Virksomheden servicerer over 600.000 abonnenter og 40.000 virksomheder i Nordamerika, Mexico, Europa og Australien

Fleet Complete har partnerskaber med en række mobiloperatører - eksempelvis AT&T, TELUS, Rogers, Telstra, Cosmote, Deutsche Telekom og Telia

Fleet Complete har indgået tætte partnerskaber med blandt andre Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia og Toyota

Virksomheden er en af de hurtigst voksende virksomheder globalt og har vundet flere priser for innovation og vækst







Af: Redaktionen Telia Fleet Management tilbyder IoT-baserede tracking-løsninger til effektivisering af bilflåden. Telia Enterprise inkluderer nu Fleet Complete’s GPS-baserede løsninger i IoT-porteføljen, hvilket gør det muligt for virksomheder i Danmark at øge effektiviteten samt nedsætte brændstofforbruget og dermed drive en mere bæredygtig og økonomisk bilflåde.Under navnet Telia Fleet Management lancerer partnerne i første omgang fire løsninger til henholdsvis flådestyring, administration af delebiler, elektronisk kørebog samt sporing og tyverisikring af materiel.- Vores mål er at hjælpe vores kunder med at drive deres virksomhed endnu bedre ved at tilbyde innovative tele- og it-baserede løsninger. Digitalisering, herunder IoT, er et stærkt værktøj til at opnå dette. Ved at tilbyde flådestyring, som er en af de mest modne IoT-tjenester, bidrager vi til, at vores kunder udnytter ressourcerne bedre, opnår en mere miljøvenlig drift og som følge heraf en række omkostningsbesparelser, siger Mortimer Liebman, der er direktør for Telia Enterprise i Danmark.Fleet Complete er en global softwareleverandør af GPS-baserede løsninger til bilflåder og mobile arbejdsstyrker, som i alt betjener over 600.000 abonnenter. I Danmark betjenes kunderne fra hovedkontoret i Ballerup og lokale afdelinger i Nord- og Midtjylland.- Vi er meget glade for det nye samarbejde med Telia, og vi glæder os til at endnu flere får øjnene op for de fordele, som digitale løsninger bringer til forretningen. Vi oplever et stigende behov blandt vores kunder for at kunne differentiere sig på deres serviceydelser. De forskellige flådeløsninger, konsolideret på én Fleet Management platform, gør det netop muligt at skræddersy en løsning tilpasset både små og store virksomheders specifikke behov, siger Preben Rasmussen, nordisk salgsdirektør for Fleet Complete.