Søndag lagde verdens største containerskib til kaj i Hamburg

Mandag 8. juni 2020 kl: 13:08

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Containerskibet »HMM ALGECIRAS« anløb søndag havnen i Hamburg. Skibet er verdens største containerskib og har plads til 23.964 tyve fods containere. (Foto: HHM/Tim Reincke)Det nye containerskib er bygget på hos sydkoreanske Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering - DSME some et første af en seer på 12 skibe.»HMM ALGECIRAS« har plads til 23,964 teu, hvilket ifølge HMM gør skibet til verdens største containerskib. Skibet er 400 meter langt og 61 meter bredt. Skibet kan have 24 containere stående side om side på tværs af skibet. Skibet er forsynet med en scrubber, der renser røgen fra skorstenen for svovl.Det store containerskib skal sejle på rederiets Asien-Europa service.