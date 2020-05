Jysk lufthavn skærer 270 fuldtidsarbejdspladser væk

Torsdag 14. maj 2020 kl: 11:00

Af: Redaktionen Billund Lufthavn har varslet fyringer af godt en tredjedel af sin medarbejderstab, hvilket svarer til 270 fuldtidsstillinger. Fyringerne vil gælde fra 31. maj.









Billund Lufthavn, der i 2019 havde 3,7 millioner rejsende, vurderer, at passagertallet for 2019 vil falde med over 2 millioner.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.