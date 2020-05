Skandinavisk flyselskab kræver ansigtsmasker på alle passagerer

Onsdag 13. maj 2020 kl: 13:51

Det bliver obligatorisk for alle passagerer over alderen seks år at bære ansigtsmaske på alle SAS flyvninger fra 18. maj til 31. august

Alle fly bliver rengjort og desinficeret i henhold til nye rutiner, som er tilpasset den ekstraordinære situation

Nye boardingrutiner sikrer bedst mulig afstand om bord. Passagerer med sæde bagerst boarder flyet først for at undgå at passere andre passagerer

Alle ikke-nødvendige løse genstande er fjernet - det gælder eksempelvis læsestof i sædelommen, puder, tæpper og bakker

Der er ingen servering af mad ombord for at mindske kontakten mellem passagerer og personale

Håndbagage er begrænset til et styk per passager

SAS anbefaler alle rejsende at gøre sig bekendt med myndighedernes rejseråd og restriktioner

Da mange lande kræver beskyttende ansigtsmaske i lufthavne og offentlig transport, bør man som rejsende sørge for at have ansigtsmasker nok til hele turen

God håndhygiejne er vigtig for at forhindre smittespredning, så tag desinficerende håndrens med på rejsen

Syge eller personer med symptomer på smitte kan ikke rejse med fly og vil blive afvist ved boarding

Af: Redaktionen SAS oplyser onsdag at selskabet har indført en række tiltag, der skal forebygge spredningen af corona-virus under hele rejsen lige fra billetten er booket til man er fremme i den lufthavn, man har købt billet til.Rejserestriktionerne vil i høj grad fortsat påvirke luftfarten, men SAS er forberedt på, at flere og flere har behov for at flyve.- Gode rutiner for at begrænse smittespredning og ren tør luft ombord, gør flyet til en af de sikreste transportformer. Mange mennesker i Skandinavien er dybt afhængige af SAS og af flyet som transportmiddel. Man kan være helt tryg ved, at vi ser på alle forhold vedrørende sundhed og sikkerhed med største alvor, siger Mattias Hedrén, der er VP Safety & Security hos SAS.SAS følger udviklingen nøje og samarbejder med nationale og internationale myndigheder og eksperter for at sikre den bedst mulige overgang fra corona-tiden til en mere normal situation.SAS foretager justeringer i takt med udviklingen, og forventer, at der kommer en harmonisering af myndighedsbestemte regler for international luftfart. I mellemtiden følger SAS branchestandarden parallelt med egne tiltag, som er i tråd med lokale myndigheders regler og retningslinjer.