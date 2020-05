Juelminde-vognmand har et køligt overblik over transporten

Onsdag 13. maj 2020 kl: 12:36

Af: Redaktionen Der er tale om en fabriksny tre-akslet Kel-Berg/Lamberet-køletrailer med luftaffjedring og lift på tredie aksel.Den nye trailer er bygget op over et letvægts-chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og stærke tværvanger og forstærkninger.Kølekassen, der er produceret og leveret af franske Lamberet, har et 85 mm tykt tag og 45 mm tykke sider. Bagdørene er ligesom taget 85 mm tykke. Kølekassen, der kan rumme 88 kubikmeter, har forrest en Carrier Vector 1550S-kølemaskine.I hver side er der monteret binderækker med en afstand på 900 mm fra gulvet. Med kassen følger en skillevæg.I bagenden er der monteret en 2.000 kg Zepro-foldelift. i bagenden er der også en stige til opstigning.I venter side er der monteret en boks til paller.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og liftfunktion på tredie aksel. Traileren, der har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.Vognmandsfirmaet Ejvind Hviid blev grundlagt i 1988 - dengang med speciale indenfor transport af minkfoder. I dag beskæftiger firmaet sig hovedsageligt med distribution af dagligvarer - frost-, køl- og tørvarer - i egne og indlejede trailere samt indlejede vognmænd. Firmaet beskæftiger sig endvidere med særtransport af lange, tunge og ofte meget komplicerede emner.