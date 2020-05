Transportorganisationer opfordrer EU-politikere til at handle

Tirsdag 12. maj 2020 kl: 13:53

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen De tre organisationer - nordiske NLA, franske FNTR og tyske BGL - peger på, at en "dekarbonisering" af transportsektoren er en afgørende og stor udfordring. Men transporterhvervet kan ikke klare den alene. De tre organisationer peger på, at vejtransportsektoren, der hovedsageligt består af små og mellemstore familiedrevne virksomheder, har arbejdet hårdt i over 20 år for at sikre sikker og miljøvenlig transport ved at reducere udslippet af partikler, NOX’er og CO2 og skære ned på brændstofforbruget.Organisationerne fremhæver, at transportvirksomhederne, som her i corona-tiden har vist deres vigtige betydning, har forpligtet sig til yderligere at reducere drivhusgasemissioner for at bekæmpe den globale opvarmning. Derfor opfordrer de tre organisationer de europæiske lovgivere til at have en pragmatisk tilgang og skabe passende økonomiske incitamenter samtidig med, at de sikrer fair grænseoverskridende konkurrence.Ifølge NLA, FNTR og BGL skal de europæiske politikere definere rammebetingelser og pege på energikilderne for fremtidens vejtransport for at give alle involverede parter et pålideligt signal for fremtidige investeringer: planlægning af sikkerhed for medlemslandene til harmoniseret implementering, for producenterne til videreudvikling af passende teknologier, til energileverandører til at udvide forsyningsinfrastrukturen og i sidste ende for transport- og logistikvirksomhederne at forberede sig på fremtidige ændringer.Med de rigtige statslige incitamenter eller programmer til at fremskynde introduktionen af ​​miljøvenlige teknologier på markedet kan vejtransportører omsætte de tilgængelige miljøvenlige teknologier i praksis. På denne måde vil Europa hurtigt kunne tage nye teknologier i brug for at gøre transportsektoren mere miljøvenlig.- Vi er parate til at gøre vores del, som andre transportformer også skal, lyder det samlet fra NLA, FNTR og BGL.De tre organisationer ser frem til en tæt dialog med EU-Kommissionen, EU-medlemsstaterne og EU-Parlamentet.