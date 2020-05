Transportkoncerner deles om vintransporten

Tirsdag 12. maj 2020 kl: 13:20

En effektiv distributionsmodel for køb direkte fra producenten

Fakta om Kobaj.com:

Grundlagt 2019 af Alexander Kidd (investering fra Louise Ertman, stifter af Letz Sushi)

Private køber vin i fællesskab hos den enkelte vinbonde. Når en palle er fyldt, afhentes

den af DSV, der kører pallen til PostNord i Aalborg, som distribuerer til købers hoveddør

Forbrugerne er med til at vælge vinudbud, og næsten alle adspurgte vinbønder siger ifælge Kobaj.com ja

til at sælge på Kobaj.com

Priserne ligger 20-40 procent under priserne i en fysisk vinhandel. Fragt med videre er inkluderet i prisen

Vinbonden betaler for adgang (36 euro pr. år pr. produkt) og får omkring 85 procent af prisen

(normalt ca. 40 procent). Kobaj tager et transaktionsgebyr på 10 procent pr handel. Direkte

levering betyder store besparelser til lager og husleje

Kobaj.com lanceres i Sverige senere i 2020

Af: Redaktionen Kobaj's koncept, hvor forbrugere handler direkte med den enkelte vinbonde uden mellemled, kan lade sig gøre, fordi man handler i fællesskab og online, men også på grund af en særlig transportaftale, som grundlægger og administrerende direktør i Kobaj, Alexander Kidd, har fået i stand med PostNord.Aftalen betyder enkel og effektiv transport og leveringstid fra den enkelte vinbonde og frem til modtagerne. Den dansk-baserede og internationale transportkoncern, DSV, tager sig af den første og længste del af transporterne, der begynder, når vinbonden har fået solgt vin ti at fylde en palle. Når vinen er klar til at blive hentet med lastbil, sørger DSV for, at den kommer til Danmark - nærmere bestemt til PostNord i Aalborg, som distribuerer vinene videre samme dag.- Vi er rigtig glade for distributionsaftalen med Kobaj, der er skruet sammen på en simpel, men yderst effektiv måde. Vi er klar og forberedte, når vinpallerne ankommer nede fra vinbonden, og vi sørger for labelling og emballage med det samme, så hver kasse vin leveres sikkert til rette modtager allerede dagen efter, vi har modtaget dem. Den overordnede samlede transporttid fra vinbonden til danskerne er unik, og det er noget, som vi er stolte over at bidrage til, siger Troels Veise, der er salgschef hos PostNord Danmark.Ifølge Alexander Kidd er kombinationen af lastbil-transporten med DSV og PostNords distribution direkte til vinkøber et afgørende led i Kobaj’s forretningskoncept. Han anbefaler gerne distributionsmodellen til andre danske online markedspladser.- Der må være andre virksomheder herhjemme, der ligesom Kobaj formidler køb direkte fra producenter rundt om i verden og hjem til danske forbrugere uden fordyrende mellemled, og som dermed kan få stor værdi af en distributionsaftale, som den vi har med PostNord, siger Alexander Kidd, der glæder sig over, at Kobaj.com siden lancering i slutningen af 2019 er vokset med over 100 procent på salgstal pr. måned.