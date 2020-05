Toldstyrelsen beslaglagde knap 90 kg kokain sidste år

Tirsdag 12. maj 2020 kl: 09:50

Smuglerne er kreative



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I toldkontroller ved landets grænser finder Toldstyrelsen kokain i alt fra pakker, kufferter til biler og containere. Sidste år beslaglagde danske toldere knap 90 kg kokain på landsplan. I 2018 var tallet knap seks kg.- Sidste år beslaglagde tolderne knap 90 kg kokain, der var på vej over Danmarks grænser. Vi går målrettet efter de smuglere, der forsøger at indføre euforiserende stoffer som eksempelvis kokain, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.Det høje tal skyldes først og fremmest en række store beslaglæggelser i løbet af året. I maj tilbageholdt toldere på Rødbyhavn en varevogn med 18 kg kokain, og senere samme dag fandt toldere i Københavns Lufthavn seks kg kokain skjult i kufferter. I december fandt toldere i Københavns Lufthavn på ny knap syv kg kokain gemt i shampooflasker, og på Aarhus Havn lå 40 kg kokain skjult i en container.- Smuglerne forsøger sig med forskellige kreative måder at indføre ulovlige varer. Derfor har vi toldere placeret i hele landet, der laver effektiv toldkontrol baseret på stikprøver, risikovurderinger og overvågning, siger Preben Buchholtz.Toldstyrelsen finder kokain i både flydende og i fast form i mange forskellige typer af varer og transportmidler. Toldstyrelsen råder over narkohunde, som kan snuse sig frem til pakker og breve, der er værd at åbne. Når Toldstyrelsens beslaglægger narkotika i toldkontrollen, overdrages sagerne til politiet, der tager stilling til den videre efterforskning.Toldstyrelsen har i dag 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv toldkontrol og kontrollerer grænseovergange med kontrolenheder i hele landet, hvoraf Københavns Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største.