Corona-situationen påvirker salget af varebiler

Torsdag 7. maj 2020 kl: 12:35

(Illustration og tabel: De Danske Bilimportører)

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen I faktiske tal blev der nyregistreret 1.814 nye varebiler i april i år mod 2.799 i april sidste år. Faldet skyldes blandt andet mindre efterspørgsel fra nogle dele af erhvervslivet, men også, at producenterne i vid udstrækning har haft lukket ned for deres produktion.De Danske Bilimportører peger i forbindelse med tallene over nyregistreringer på, at efterspørgsel på varebiler varierer meget.- Mange erhverv har - og har hele tiden haft - travlt, mens andre har været ramt af Covid-19 reduktioner. Vi forudser en stigende efterspørgsel de kommende måneder. Selvom fabrikkerne nu langsomt åbner igen, er det med begrænset produktion. Det betyder, at vi vil se lave, men stigende tal i en periode frem til midten/slutningen af tredje kvartal, lyder det fra De Danske BilimportørerAprils fald på 35,2 procent i forhold til april sidste år betyder, at registreringerne i perioden januar-april er faldet med 14,2 procent i forhold til samme periode i 2019.I årets fire første måneder har 9.843 varebiler fået påmonteret plader.