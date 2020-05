Trafikbesparelserne skal hentes udenfor myldretid og i weekenderne

TRAFIKUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN:

Torsdag 7. maj 2020 kl: 09:26

Flere vælger bilen



Sikre forbindelse til job og skole



Følgende blev anbefalet:

Lille Nord: timedrift om lørdagen og færre afgange på hverdagsaftener mellem Hillerød og Fredensborg

Gribskovbanen: Timedrift om lørdagen

55E: Kun drift i myldretiden

120: Finansiering i Region Hovedstaden ophører

380R: Reduceres til timedrift uden for myldretiderne

390R: Reduceres til timedrift uden for myldretiderne

250S: afkortning til Gladsaxe Trafikplads

40E/400S: besparelse på 2,6 mio. kr. ved en omprioritering af driften mellem de to linjer. Denne vil blive fastlagt ved nærmere dialog med Movia og de berørte kommuner. Betjeningen af Skodsborg st. vil være uændret.

350S: afkortning ved Malmparken St.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er aldrig sjovt at lave besparelser, men jeg synes, trafikudvalget har peget på nogle tiltag, som fortsat sikrer et sammenhængende strategisk net. Nu må vi sammen med kommunerne arbejde benhårdt for at vende udviklingen med stigende trængsel og faldende passagertal, så vi i fællesskab kan sikre en attraktiv og bæredygtig kollektiv trafik, siger næstformand i Trafikudvalget Martin Baden (S).Venstre er heller ikke glade for at der skal spares på området.- Vi har arbejdet for at gøre kagen større og begrænse besparelserne, siger Anne Ehrenreich (V).Hn peger på, at det er lykkedes at finde ca. 20 millioner kroner, som gør, at regionen kan holde hånden under det meste af trafikken frem mod Letbanens åbning, hvor der ifølge Anne Ehrenreich igen bliver råd til at skrue op for driften.- Vi vil også de kommende år arbejde for at finde flere penge til at afbøde besparelserne, siger Anne Ehrenreich videre.Årsagen til besparelserne er, at flere vælger at tage bilen, til trods for at der løbende er blevet investeret i en bedre infrastruktur for bus og tog. Det faldende passagerantal betyder, at der kommer færre indtægter fra bus- og togdriften. Det er derfor besluttet, at man skal udvise rettidig omhu og finde besparelser for 15 millioner kroner på trafikområdet for at opretholde et budget i balance.- Der har desværre været en passagernedgang. Det betød, at vi stod og manglede billetindtægter for 25 millioner kroner. Jeg er glad for, at vi kan reducere konsekvenserne for passagererne ved at lave en ekstraordinær besparelse på 10 millioner kroner på administration i Center for Regional Udvikling. De penge kommer nu passagererne til gavn ved, at der sker færre besparelser på busser og lokaltog, end der ellers skulle have været, siger Christoffer Buster Reinhardt (K).Alternativet er ikke medlem af trafikudvalget, men er med i forligsaftalen. Qasam Nazir Ahmad fra Alternativet mener, at han som politiker er nødt til at forholdes sig til, at der er et fald i antal af passagerer.- Det er hverken let eller rart at lave besparelser. Som et ansvarligt grønt parti vil vi helst ikke spare på kollektiv trafik. Men vi må forholde os til realiteterne - passagertallene er faldene. Vi har været med til at begrænse besparelserne. Jeg er især glad for, at vi fik bevaret togdriften på lokalbanen Hillerød-Hundested og trafiktætheden på de små stoppesteder, siger Qasam Nazir Ahmad.Hovedfokus for anbefalingen har været at sikre folk en stabil forbindelse til arbejde og til uddannelsessteder, og at de så smertefrit som muligt kan rejse mellem de vigtigste knudepunkter i regionen. For at opretholde den service er det udvalgets anbefaling, at man primært skærer i afgangene i weekenderne og uden for myldretiden. Det kan også blive nødvendig for nogen at skifte en ekstra gang mellem bus og tog - eksempelvis passagerer i linje 350S, som skal videre fra Malmparken mod Ballerup.- Det er en svær situation, vi har stået i, men jeg synes, at vi har fundet en løsning, der er rimelig. Det har ikke været nemt at begrænse besparelserne til driftsreduktion på nogle enkelte linjer, og samtidig bibeholde hovedparten af togdriften, ikke mindst Frederiksværkbanen, men det er lykkedes. Fremadrettet skal vi få flere til at vælge den kollektive trafik, og i det hele taget skal busserne prioriteres på regionens veje, siger formand for Trafikudvalget Jens Mandrup (SF).Radikale Venstre er ligesom Alternativet ikke medlem i trafikudvalget, men en del af det indgåede forlig, er tilfreds med aftalen.- Den er ikke blevet så slem, som jeg havde frygtet. Men det er klart, at vi også skal se på, hvordan vi kan få vendt skuden, så vi ikke risikerer flere besparelser i de kommende år, siger Karin Friis Bach (R).Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der begge er medlemmer af udvalget, stemte ikke for anbefalingen. Fordelingen af besparelser skal endelig besluttes i regionsrådet 19. maj.