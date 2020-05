Minister trykker på hornet ombord på slæbebåd

Fredag 1. maj 2020 kl: 10:39

Fakta om søfart:

På verdensplan arbejder over 1,2 millioner mennesker på havet ad gangen.

100.000 søfarende af- eller påmønstrer hver måned handelsflåden rundt om i verden.

10.000 søfolk er ombord på danskflagede skibe lige nu. Af dem er ca. 2.250 danskere

90 procent af verdenshandlen fragtes til søs

Danmark er verdens femte største søfartsnation målt på opereret tonnage

Af: Redaktionen Præcist klokken 12 vil handelsskibe og færger i havn give signal med deres horn og udblæse en markant og hørbar lyd - hvis man ikke kender til baggrunden, vil man nok kalde det en uudholdelig støj - for at markere søfolkenes ekstra indsats under corona-krisen.Det er den internationale skibsfartsorganisation, ICS, der har taget initiativ til markeringen på 1. maj. Og organisationen Danske Rederier bakker op om initiativet. På Esplanaden i København vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen gå ombord på slæbebåden »Svitzer Hermod« og trykke hornet i bund.- Mange af vores søfolk tager lige nu en ekstra lang tjans til søs på grund af corona-krisen. Det bidrager blandt andet til at holde supermarkedernes hylder fyldte. De fortjener anerkendelse, og jeg er glad for at være med til denne højlydte hyldest til vores sømænd verden over, siger uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen og fortsætter:- I Danmark har vi nogle af de dygtigste søfarende i verden, og det skal vi også have i fremtiden. Det er blandt andet mit job som uddannelsesminister at sikre det. Regeringen har et stort fokus på netop vores maritime uddannelser, som tilbyder noget helt unikt til vores unge kvinder og mænd.Administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, er glad for opbakningen fra uddannelses- og forskningsministeren.- Det betyder meget for os i Danske Rederier, at vi får sendt en stor og værdig tak til de søfarende for den ekstra indsats, de leverer i disse dage. Derfor er jeg også glad for, at uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen tager sig tid til at deltage i markeringen 1. maj, siger Anne H. Steffensen.Hun peger på, at mange af de søfarende, der lige nu er om bord på skibe verden over, har ikke set familien længe.- Det er derfor helt på sin plads med sådan en hyldest. Jeg ved, at mange danske rederier vil lade hornet lyde, siger Anne H. Steffensen.Når søfarende er på havet, er de væk i mange uger ad gangen. Til gengæld kan de holde fri i længere perioder, når de er hjemme.Men i de seneste uger og måneder har corona-krisen gjort perioderne på havet ekstra lange. Mange besætningsmedlemmer har været på havet i dobbeltperioder for at undgå smittefaren ved at skifte for meget rundt i besætningerne, og fordi besætningsskift ikke har været praktisk muligt med mange rejserestriktioner.- Vi står stadig i en situation, hvor det er vanskeligt at flyve besætningsmedlemmerne ud til og hjem fra havnene. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at gøre myndigheder og politikere opmærksomme på problemerne. Det gør vi i et tæt samarbejde med fagforeningerne, rederierne og også vores søsterorganisationer i andre lande. Målet er at få internationale retningslinjer for besætningsskift, siger Anne H. Steffensen.Fredagens markering af søfolkene vil ske klokken 12 lokal tid i alle deltagende lande.