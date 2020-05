Færgerederi lader hornene lyde til ære for søfolk på alverdens skibe

Fredag 1. maj 2020 kl: 10:25

her

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Stena Line fremhæver, at over 1,6 millioner mænd og kvinder udfører vigtigt arbejde til søs for at holde vitale forsyningslinjer åbne mellem landene i corona-tiden.- Stena Line er en vigtig del af det europæiske logistiknetværk. På vores færger transporteres for eksempel medicin og maskiner til sundhedsvæsenet, mad til butikshylderne og reservedele og råvarer til industrien. Intet af dette ville være muligt uden vores ansatte ombord på vores fartøjer og i havnene, og det vil vi gerne gøre opmærksom på i disse udfordrende tider, siger Erik Lewenhaupt, der er Head of Sustainability and Communication i Stena Line.Indsatsen mod spredning af corona-virus med deraf følgende rejsebegrænsningerne overalt i Europa har haft en betydelig negativ indflydelse på Stena Lines passagertal siden midten af ​​marts.Rederiet har taget flere svære beslutninger for at sikre den vigtige fragtvirksomhed, som blandt andet betød en nedlukning af færgeruten mellem Oslo og Frederikshavn.Størstedelen af ​​Stena Lines færgeruter er på nuværende tidspunkt i drift, hvor i alt 30 fartøjer opererer på 18 færgeruter i Nordeuropa.