Den nye opbygning blev leveret på fødselsdagen

Torsdag 30. april 2020 kl: 09:51

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye opbygning består af en Hiab X-HiPro 302 E-6 CD-kran og et Sawo CLF326S-3W wirehejs monteret på et fire-akslet fuldt luftaffjedret Volvo FH500 8x4-chassis med en akselafstand på 5.100 mm og langt førerhus.Hiab-kranen er monteret bag førerhuset og har seks hydrauliske udskud, hydraulisk støttebensudtræk, støtteben fast nede og to ekstra ventilsektioner monteret indvendigt i kranarmen. Den er leveret med CombiDrive3-radiostyring med LED-display, hvorfra kranens funktioner samt støtteben kan betjenes. Kranen er desuden leveret i en rød farve efter vognmandens ønsker.Det monterede Sawo-hejs er med alu-afdækning på overramme og forpart, frontstop med induktive følere og hydraulik for både anhænger og automatbagsmæk med duo-matic. Sawo har yderligere monteret selvbærende hydrauliktank og lavet afskærmning i begge sider.