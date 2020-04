Søfarende bør prioriteres i tests

ORGANISATIONER PÅ SØFARTSOMRÅDET:

Onsdag 29. april 2020 kl: 11:01

Af: Redaktionen Derfor retter organisationerne Danske Rederier, Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening nu henvendelse til de danske sundhedsmyndigheder for at få nogle retningslinjer for, hvordan søfarende kan testes for coronavirus og eventuelt antistoffer, før de påmønstrer skibe ude i verden.- Behovet for at afløse de søfarende på havet stiger dag for dag. De har været væk meget længe, og så snart det er muligt, skal vi have skiftet besætningerne. Men det kræver, at vi er helt sikre på, at de nye besætninger er smittefri, og derfor skal de kunne testes lige op til afgang og have mest mulig vished og dokumentation for, at de er fri for coronavirus, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Konkret anmoder Danske Rederier sammen med fagforeningerne Sundhedsstyrelsen om snarest at udarbejde sundhedsfagligt funderede retningslinjer for corona-test af søfarende og sørge for den nødvendige testadgang. Desuden bør der efter organisationernes mening være mulighed for at blive testet for antistoffer, så snart det bliver en reel mulighed.- Test er et godt værktøj, men kan ikke stå alene. Det er vigtigt at få udviklet retningslinjer for, hvordan en kombination af test, isolation, monitorering og transport kan forhindre at smitte bringes ombord, siger Lars Have Hansen, der er formand for Maskinmestrenes Forening.Også Metal Maritime ser et stort behov for at få klarlagt og smidiggjort processen for besætningsskift.- De søfarende er nøglepersoner og løser en kæmpe opgave i disse uger. Vi skal tage hånd om vores folk på havet, og derfor er vi nødt til at have sundhedsmyndighederne til at få øjnene op for behovet for test og retningslinjer, siger Ole Philipsen, der er formand for Metal Maritime.Danske Rederier og fagforeningerne foreslår, at strategien kommer til at omfatte søfarende med et gyldigt dansk sundhedsbevis, som skal rejse ud indenfor et nærmere fastsat antal dage. Ud over de søfarende ønsker parterne også, at ansatte på mobile anlæg som boreplatforme omfattes af retningslinjerne.Globalt er flere hundrede tusinde søfarende i samme situation, og en række internationale maritime organisationer arbejder på at lave et internationalt sæt retningslinjer for, hvordan der gradvist kan åbnes op for skift af skibsbesætninger.Men da en international løsning kan have længere udsigter, er der i branchen et ønske om og behov for, at man fra dansk side tager initiativer, der stiller danske søfolk i den bedst mulige position ved et besætningsskift.