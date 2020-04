Politisk flertal sætter anlægsarbejdet på tunnelen under Femern Bælt i gang

Fredag 24. april 2020 kl: 10:24

Af: Redaktionen Femern A/S har tidligere indgået en aftale med entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) om blandt andet at anlægge en arbejdshavn til projektet. Forligskredsens seneste beslutning betyder, at Femern A/S kan starte de kontrakter, der i maj 2016 blev indgået med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) som betingede kontrakter. Det betyder, at anlægsarbejdet med tunnelelementfabrik, tunnelportal på Lolland og beboelses- og administrationsfaciliteter vil gå i gang 1. januar 2021. Anlægsarbejdet vil være klar til at fortsætte på tysk side midt i 2022.Tunnelelementfabrikken forventes at kunne begynde produktionen af de første tunnelelementer først i 2023. Udskibning og nedsænkning af de første, færdige tunnelelementer forventes at finde sted i begyndelsen af 2024.Aftalen, der er indgået 24. april, betyder, at Femern Bælt-forbindelsen forventes at åbne midt i 2029. Femern A/S har forhandlet med FLC om muligheden for at påbegynde arbejdet allerede midt i 2020, men blandt andet på grund af corona-situationen har det ikke vist sig praktisk muligt. Konsekvensen er, at tunnelen vil åbne op til et halvt år senere end hidtil forventet. Der er dog mulighed for at indhente noget af tidstabet i forbindelse med de endnu ikke udbudte kontrakter på installationerne i tunnelen. De skal udføres som det sidste i byggeprocessen.- Det er en historisk beslutning, forligskredsen i dag har truffet om at igangsætte de store anlægskontrakter og påbegynde byggeriet på den danske side. Nu vil vi snart kunne se de store anlægsarbejder gå i gang ved Rødbyhavn. Femern Bælt-forbindelsen bliver en ny port til Europa og en ny port til fremtidens grønne transportløsninger, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- I stedet for at afvente den tyske domstolsproces om klagerne over den tyske myndighedsgodkendelse, udnytter vi tiden ved at igangsætte anlægsarbejdet på dansk side. Det betyder, at der nu bliver skabt mange nye arbejdspladser på Lolland, der dermed bidrager til at sætte gang i økonomien igen.Femern Bælt-forbindelsen betales af brugerne af den faste forbindelse samt af støtte fra EU’s Connecting Europe Facility (CEF). Anlægsudgifterne belaster dermed ikke statskassen og medfører ikke, at råderummet til investeringer i andre infrastrukturprojekter i Danmark bliver reduceret.