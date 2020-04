Rederier indflager offshore-skibe

Torsdag 23. april 2020 kl: 13:16

Industri i fremgang



Af: Redaktionen Tre skibe fra Maersk Supply Service og ét fra Ziton har hejst Dannebrog i hækken. Dermed er de sejlet ind under den såkaldte DIS-ordning (Dansk Internationalt Skibsregister), som blandt andet indebærer den særlige sømandsbeskatning. Indflagningen har været mulig, efter et bredt flertal i Folketinget kort før nytår vedtog en udvidelse af ordningen til også at omfatte offshore-fartøjer.- Udvidelsen af DIS-ordningen styrker offshore-industrien i Danmark og gør det muligt at operere med fartøjer under dansk flag på konkurrencedygtige vilkår i et udfordrende marked. Processen med udvidelsen har været i gang i flere år, og vi er meget tilfredse med resultatet, siger administrerende direktør for Maersk Supply Service, Steen S. Karstensen.Offshore-fartøjer udfører opgaver som eksempelvis at fragte mandskab og materialer til og fra boreplatforme og havvindmølleparker. Der arbejder godt 2.000 søfolk i den danske maritime offshore-sektor. Dertil kommer godt 650 ansatte på rederikontorerne i land.Set over de seneste fem år har den internationale offshore vindindustri været i markant fremgang. Det ses også inden for det maritime segment, hvor 45 danske rederier og 187 dansk opererede fartøjer i dag helt eller delvist er beskæftiget med havvind.



Servicerederiet Ziton, der har hjemsted i Horsen, satte i sidste uge Dannebrog på deres seneste jack-up fartøj. Hos Ziton mærker de både det voksende marked og den øgede konkurrence.





- Der er ingen tvivl om, at markedet for offshore vind er stigende, men samtidig er konkurrencen blandt de forskellige aktører også løbende blevet skærpet. Vi har længe kunnet konkurrere på kvaliteten, men med udvidelsen af DIS styrker vi nu også vores internationale konkurrenceevne”, siger Thorsten Jalk, der er administrerende direktør hos Ziton.





I Danske Rederier er man glade for, at indsatsen for at udvide DIS-ordningen får den ønskede effekt.





- Det er en god nyhed, at nye skibe tilslutter sig det danske flag. Det var vores forventning, at udvidelsen ville tiltrække nye fartøjer til det danske flag, og det er godt at se, at rederierne kvitterer for udvidelsen ved at flage ind. Offshore-vindmarkedet er i vækst globalt. og den vækst skal danske rederier have del i, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.









