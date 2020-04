Farven på bilerne er ligegyldig - arbejdet er det samme

CHAUFFØR-FAGFORENING I AARHUS:

Mandag 20. april 2020 kl: 13:39

Af: Jesper Christensen Ole Thorup siger til transportnyhederne.dk, at det nok er usandsynligt at leverandørskiftet kan komme ind under reglerne for virksomhedsovertagelse.









Derfor opfordrer han chauffører og eksempelvis lagermedarbejdere, der måtte blive tilbudt det samme arbejde hos Ole Larsen A/S, til at argumentere for, at de skal have samme anciennitetstillæg her, som de havde hos Frode Laursen A/S.









- Arbejdet er det samme, siger han og understreger i den sammenhæng, at det er ligegyldigt, om farven på bilerne er røde eller grønne.









Ole Thorup oplyser til transportnyhederne.dk, at både Frode Laursen A/S og Ole Larsen A/S via medlemskab af arbejdsgiverorganisationen ATL har overenskomst med 3F.













