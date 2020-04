Kærren kan tage en container op fra jorden

Mandag 20. april 2020 kl: 12:44

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede luftaffjedrede kærre er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål og med kraftige tværvanger og forstærkninger.





Hejseladet er et Sawo-hejs og kan håndtere containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm.





Kærren, der er leveret med alu-afdækning i bagenden og med rustfri værktøjskasse i venstre side, holder kontakten til vejen via tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Der er liftfunktion på første og tredie aksel.





Den nye kærre er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.







Lunde Vognmandsforretning ApS tilbyder blandt andet udlejning af minicontainere og containere. Derudover leverer vognmandsforretningen også sand, sten og grus. Et tredie forretningsområde er transport af slagtedyr.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.