Nyt færgeleje blev taget i brug dagen efter

Mandag 6. april 2020 kl: 15:04

Af: Redaktionen Den afsluttende afleveringsforretning drejede sig om broklappen, der er bygget på en sådan måde, at den kan servicere både katamaraner og konventionel tonnage. Broklappen kan spænde tre meter i højden, så det kan klare såvel vandstandsvariationer som skibenes bevægelser i forbindelse med lastning og losning. Ydermere er der indbygget en styring i hydrauliksystemet, der sikrer en optimal tilpasning af broklappen under operationen. Broklappen er leveret af Bladt Industries, som har stået for selve stålarbejdet, i samarbejde med Serman & Tipsmark, der har leveret det komplette hydrauliksystem og elektriske styresystem.- Vi er tilfredse med, at vi nu kan sætte det sidste punktum i forbindelse med etableringen af Færgeleje 4 ved Trailerkajen. Dermed er færgelejet klart til at modtage Fjord FSTR senere på året, siger Hirtshals Havns tekniske chef, Peter Ydesen.Færgeleje 4 er etableret i forbindelse med Fjord Lines indsættelse af deres nybyggede katamaran "Fjord FSTR" senere på året. Den nye katamaran indsættes efter planen i fast rute mellem Hirtshals og Kristiansand - en rute som hidtil har været varetaget af "HSC Fjord Cat". På trods af sin næsten dobbelt så store kapacitet kan "Fjord FSTR" ligeledes klare overfarten på 2 timer og tre kvarter.Stor trafik på Hirtshals Havn betød, at rederiet Fjord Line valgte at anløbe det nye færgeleje med færgen "Stavangerfjord" allerede lørdag, da Containerkajen i Hirtshals, hvor Fjord Lines konventionelle færger sædvanligvis anløber, ekstraordinært blev anløbet af et ro/ro-fartøj.- Det nye færgeleje giver os mulighed for at udvise en større fleksibilitet over for både nuværende og kommende kunder. Med idriftsættelsen af Færgeleje 4 er Hirtshals Havn dermed forberedt på den øgede trafik, der forventes på havnen over den kommende årrække, lyder det fra Jens Kirketerp Jensen, der er administrerende direktør hos Hirtshals Havn.