Politisk aftale åbner for flere ladestandere og mere bæredygtig erhvervstransport

Mandag 6. april 2020 kl: 13:21

Aftalen indeholder følgende tiltag:

Pulje på 50 millioner kroner skal udbrede offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur til elbiler på motorvejsnettet, i områder uden for byerne og i byerne. Puljen skal bidrage til at etablere den basale ladeinfrastruktur, som binder landet sammen. Den del af puljen, der går til motorvejsnettet skal særligt bidrage til, at der kommer flere lynladere. I byerne skal puljen bl.a. bidrage til, at dem, som ikke har adgang til hjemmeopladning, også kan oplade deres elbiler

Pulje på 25 millioner kroner til omstilling af erhvervstransport skal fremme etablering af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur og tankanlæg til grønne vare- og lastbiler, der anvender alternative drivmidler. Puljen kan endvidere anvendes til pilotprojekter, hvor der både indgår tilskud til køretøjer og infrastruktur. Det vil her være afgørende, at der er privat medfinansiering af merprisen for de grønne køretøjer, samt at det sker, hvor der er behov for en understøttelse af markedet

Af: Redaktionen Omstilling til et mere bæredygtigt samfund skal være en motor i genrejsningen af dansk økonomi efter corona-tiden. S-Regeringen og et bredt flertal i Folketinget tog i sidste uge nogle skridt i omstillingen af transportsektoren med en politisk aftale om udmøntningen af puljen til grøn transport fra Energiaftalen 2018. Uden nye tiltag forventes transportsektoren at udlede ca. 13 millioner ton CO2 i 2030. Det svarer til knap en tredjedel af Danmarks samlede drivhusgasudledninger, hvoraf vejtransporten vil stå for over 90 procent. Derfor er det afgørende, at der kommer flere mindre klimabelastende biler - både personbiler, varebiler og lastbiler - på de danske veje.- Regeringens hovedfokus lige nu er corona-krisen. Samtidig har vi forsøgt at sikre fremdrift på klimadagsordenen, og nu er det lykkes at lande en aftale om flere ladestandere i hele landet. Det er enormt vigtigt, for uden ladestandere får vi ikke flere danskere til at udskifte benzinbilen med elbilen. Med aftalen sikrer vi også ladestandere og tankanlæg til grønne vare- og lastbiler, så vi kommer hele vejen rundt, siger Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen (S).Manglende ladestandere er en af årsagerne til et relativt lille salg af el-biler. Derfor har S-Regeringen og aftaleparterne prioriteret, at der nu kommer flere ladestandere langs rastepladserne ved motorvejene, på landevejene og foran etageejendomme, der ikke har adgang til opladning derhjemme.Puljen til erhvervstransport skal anvendes til at etablere ladestandere og tankanlæg til mindre klimabelastende vare- og lastbiler. Senere i år vil S-Regeringen komme med en klimahandlingsplan for transportsektoren.- Transportsektoren må og skal være grønnere og for at nå det mål, skal vi sikre de bedste betingelser for fremtidens grønne biler. Elbiler spiller i den forbindelse en meget vigtig rolle. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med den nye aftale har lagt os op af Klimarådets anbefalinger og gør det nemmere at lade elbilerne op rundt omkring i hele landet, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Aftalen er indgået mellem S-Regeringen og Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Forhandlingerne begyndte før coroba-virussen begyndte at sprede sig, og S-Regeringen har valgt at gennemføre virtuelle forhandlinger for at kunne indgå den politiske aftale.Med Energiaftalen fra juni 2018 blev det aftalt at afsætte i alt 500 millioner kroner i perioden 2020-2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren. S-Regeringen og aftaleparterne er enige om, at udmøntningen af puljen til grøn transport i 2020 skal understøtte udbygningen af ladeinfrastrukturen til elbiler og omstillingen af erhvervstransporten. I 2020 afsættes der en pulje på 50 millioner kroner til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler og varebiler og en pulje på 25 millioner kroner til omstilling af erhvervstransporten.Derudover er det aftalt, at man skal se nærmere på, hvordan det kan blive nemmere at betale for opladning ved offentligt tilgængelige ladestandere. Ligesom man vil undersøge, hvordan puljen i kommende år vil kunne understøtte omstilling af færger til mere klimavenlig drift.Interesserede kan læse mere om aftalen











