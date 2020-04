- Er det sammenhold og samme hold

BRANCHEORGANISATION OM DANSKE FYRINGER OG UDENLANDSKE CHAUFFØRER:

Torsdag 2. april 2020 kl: 12:42

Af: Redaktionen Men 3F og DTL’s synspunkt møder modstand i andre dele af landtransporterhvervet.





Michael Svane, der er branchedirektør DI Transport - og tidligere direktør i DTL - peger på, at transportbranchen stået sammen og branchen har nærmest opnået heltestatus under corona-krisen.









- Det er branchen, som i sandhed har holdt forsyningen i, til og fra Danmark i gang. Sjældent har branchen haft så positivt, men velfortjent omdømme. Der er al mulig grund til at ranke ryggen i transportbranchen, siger Michael Svane og fortsætter:







- Derfor er det helt uforståeligt, at der nu skabes et billede af, at danske vognmænd fyrer danske chauffører og lader dem erstatte af udenlandske chauffører. Sådanne udmeldinger må og skal dokumenteres. Lad os få de konkrete navne frem på de virksomheder, som der i givet fald må have gjort det.







Michael Svane peger på, at han kun kan være enig i, at det er en helt uacceptabel handlemåde, hvis der er virksomheder, som har fyret danske chauffører for derefter at ansætte udenlandske chauffører.







- Men uden dokumentation så sværter man hele branchen til og også de transportvirksomheder, som har måttet fyre chauffører, siger han og fortsætter:





- Jeg deler fuldt ud meldingen fra Danske Fragtmænds administrerende direktør Jørn Skov, som heller ikke kan genkende situationen, som nogle søger at tegne. Vi har brug for sammenhold i branchen, men det kræver, at man spiller på samme hold.







DI Transports direktør fremhæver også, at han er glad for, at transportminister Benny Engelbrecht (S) umiddelbart har taget affære og indkaldt til et møde med branchen.











