Natten til søndag tager urene et skridt frem

Fredag 27. marts 2020 kl: 12:12

Af: Redaktionen

Natten til søndag den 29. marts 2020 skifter vi fra vintertid til sommertid. Det vil sige, at klokketiden søndag den 29. marts 2020 klokken 02.00 ændres til klokken 03.00.









EU-Kommissionen har i september 2018 foreslået at afskaffe det halvårlige skift. Forhandlingerne i EU’s ministerråd har ligget stille under de seneste EU-formandskaber og har derfor ikke resulteret i en enighed blandt medlemslandene - og det er usikkert, om det kommer til at ske.









En eventuel afskaffelse af skiftet mellem sommer- og vintertid afventer de videre forhandlinger i ministerrådet, ligesom der skal opnås enighed mellem EU-Parlamentet, ministerrådet og EU-Kommissionen.

