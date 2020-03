Bybusserne i Esbjerg sætter frekvensen ned

Torsdag 26. marts 2020 kl: 13:39

Af: Redaktionen Ændringerne i køreplanerne følger efter, at kørslen med lokale skolebusser blev indstillet 17. marts.- Vi kan se, at borgerne har taget myndighedernes anbefalinger om ikke at bruge den offentlige trafik i myldretiden til sig i en sådan grad, at mange helt undgår at bruge den. Derfor kører mange busser tomme rundt i disse dage, og set ud fra det perspektiv, giver det mening at reducere i kørslen, siger Søren Heide Lambertsen, der formand for Teknik og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.





En reduktion af kørslen giver også mening i forhold til miljøbelastningen af kørslen med de tomme eller næsten tomme busser. Samtidigt gør det køreplanen mere robust og mindre følsom overfor eventuelle sygemeldinger blandt buschaufførerne.





- Vi har borgere, der har henvendt sig med undren over, hvorfor vi stadig har så mange afgange hver dag, når der ingen passagerer er. Svaret er at den kollektive transport spiller en vigtig rolle i at holde de kritiske samfundsfunktioner i gang, og det skal den blive ved med, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.





- Men vi kan se nu, at der er plads i busserne, selvom vi tager nogle afgange ud, siger han videre.





Det er ikke alle bybuslinjer, der har en særskilt sommerkøreplan, så det er ikke alle linjer, der bliver berørt af reduktionen. Driften på linje 5C i Esbjerg indstilles midlertidigt, mens der køres efter sommerkøreplanen.







Følgende linjer bliver berørt af reduktionen:

1A

2A

3B

4B

8C

15

Disse linjer kører videre efter normal køreplan:

6C

7C

11

12

13

14

16

Interesserede kan kan holde sig opdateret via Rejseplanen fra 28. marts og på www.sydtrafik.dk/køreplan.





Ikke-digitale stoppestedstavler bliver ikke opdateret.



