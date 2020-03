S-Regeringen og banksektoren har udsendt en fælleserklæring om håndsrækning til “corona-ramte” virksomheder og privatkunder

Tirsdag 24. marts 2020 kl: 11:46

Af: Redaktionen - Under finanskrisen holdt samfundet hånden under bankerne. Nu er vi i en Corona-krise, og her skal bankerne holde hånden under samfundet. Under gode, sunde virksomheder og danskere, der er kommet i klemme. Det mener jeg også, at de har en forpligtelse til at gøre, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fortsætter:- Vi har brug for en finansiel sektor, som yder et bidrag til at hjælpe dansk økonomi, lønmodtagere og virksomheder ud på den anden side af krisen.Det skal blandt andet ske gennem adgang til statsgaranterede lån for virksomheder, tilbud om afdragsfrihed, henstand for privatkunders lån eller hjælp med kassekreditter. Det skal ske på rimelige vilkår, der samlet set ikke forringer kundens økonomiske situation. Erklæringerne indebærer derudover at, bankerne i lyset af den alvorlige situation genovervejer deres udbyttebetalinger.- Det er en helt naturlig del af vores samfundsopgave at træde til og understøtte de sunde privatkunder og virksomheder, som er økonomisk ramt af corona-epidemien. Derfor har vi også meget tidligt i udbruddet meddelt, at vi stod klar med hjælp. Med denne fælles erklæring giver banker og realkreditinstitutter et yderligere håndslag på at hjælpe sunde kunder, som er midlertidigt hårdt ramt, siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.Formålet med erklæringen er at bringe Danmark og dansk økonomi bedst muligt gennem den aktuelle krise.Interesserede kan læse den fælles erklæring mellem S-Regeringen og Finans DanmarkInteresserede kan hente faktaark om den fælles erklæringen mellem S-Regeringen og Finans Danmark