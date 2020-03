Tænk på chaufførerne, når de skal træde af

VOGNMANDSORGANISATION:

Fredag 20. marts 2020 kl: 16:07

DTL har gjort status over forholdene

Vejdirektoratet har oplyst, at man er i tæt dialog med alle koncessionshavere og har indskærpet, at det er vigtigt med åbne, hygiejniske og super rene toiletter alle steder. Vejdirektoratet henviser i øvrigt til app’en ”giv et praj”, hvor chauffører kan indberette om lukkede toiletter

Circle K bekræfter, at man holder toiletter åbne på landets 470 stationer, og at ingen er lukkede. Dog vil det om natten på motorvejsstationer kun være handicaptoiletter, der kan anvendes. Hvis situationen forværres, og man bliver nødt til at lukke stationer grundet mangel på arbejdskraft, vil toiletterne selvfølgelig også lukke på disse stationer

Alle Monarch restauranter, der typisk ligger i tilknytning til en tankstation, er lukkede. Hvis toiletterne er lukkede, henviser Monarch til tankstationernes kundetoiletter

Enkelte infoterier har lukket, men selv på de lukkede steder vil der være adgang til rene og hygiejniske toiletter

På de ubemandede rastepladser kører man nu med to gange daglige rengøringer.

Af: Redaktionen - Det er uacceptabelt, hvis chaufførerne ikke har de normale muligheder for toiletbesøg. Chaufførerne udfører et helt nødvendigt og kritisk arbejde for samfundet og for at holde hjulene i gang herunder at der er fødevarer i forretninger og supermarkeder og kritisk materiel for eksempel til sygehusene og andre institutioner, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.Han peger på, at branchen har udarbejdet et sæt anbefalinger til både chauffører/vognmænd/terminaler og transportkøbere om, hvordan man skal forholde sig.- Vognmanden kan tage eventuel tage kontakt til kunderne og med anbefalingerne i hånden løfte behovet for sine chaufførers adgang til toiletfaciliteter. Er der behov, må man opsætte festivaltoiletter på kritiske steder, og det er oplagt at Vejdirektoratet må sikre at alle offentlige toiletfaciliteter langs motorvejsnettet er funktionsdygtige og bliver rengjort løbende, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vi har de seneste dage modtaget mange meldinger om forskellig håndtering på terminalerne, som chaufførerne så skal indrette sig efter fra sted til sted. Derfor er det nødvendigt med en fælles anbefaling til at gøre hverdagen enklere for chaufførerne. Og så er der i den grad behov for at vi anerkender det store arbejde både chauffører og vognmænd udfører i øjeblikket for at holde samfundet i gang. Det mindste, vi kan sørge for, er, at der er ordentlige sanitære faciliteter. Det er vigtigt med hygiejnen, men alle må medvirke til at få det til at virke og have respekt omkring de beslutninger, som træffes i virksomhederne.DTL har været i kontakt med Vejdirektoratet og Circle K, der oplyser, at der er åbent langs statsvejene og på tankstationerne.DTL er i kontakt med Kommunernes Landsforening med hensyn til de toiletter, der ligger langs kommunevejene.