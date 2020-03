Fra mandag bliver der længere tid mellem togene

Fredag 20. marts 2020 kl: 14:45

Af: Redaktionen Antallet af daglige tog bliver fra mandag 23. marts gradvist reduceret. Der vil fortsat være mange afgange at vælge imellem for de passagerer, der har brug for at tage toget, og køreplanen er tilrettelagt under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger til passagererne.- Vi planlægger, så passagererne har mulighed for at holde den anbefalede afstand til hinanden, siger Tony Bispeskov, som påpeger, at man fortsat skal sikre sig en pladsbillet, når man skal med Fjern- eller Regionaltog. Pladsbilletter er gratis og kan fås i eksempelvis DSB App og i billetautomaterne på stationerne.

Reduktionen i antallet af daglige tog sker således:



S-tog:

Fra mandag 23. marts og foreløbig til og med 2. påskedag 13. april kører der færre S-tog:

S-togene på linje A, B og C kommer til at køre hvert 20. minut og linje F hvert 10. minut

S-tog om natten, der normalt kører mellem 01.00 og 05.00 efter fredag og lørdag, er aflyste



Fjern- & Regionaltog:

For Fjern- & Regionaltog sker ændringerne ad to omgange:

Fra mandag 23. marts og foreløbig til og med 2. påskedag 13. april kører der færre regionaltog - dog suppleret af ekstra tog i myldretiderne Fra lørdag 28. marts og foreløbig til og med 2. påskedag 13. april kører der både færre regionaltog og færre tog mellem landsdelene. På flere strækninger kører der ekstra tog i myldretiderne





For Fjern- & Regionaltog sker ændringerne ad to omgange:

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.