Stor-havn i Østjylland har åbent - også i særlige situationer

INDSATS MOD SPREDNING AF CORONA-VIRUS:

Mandag 16. marts 2020 kl: 13:42

Af: Redaktionen Havnens kundechef Nicolai Krøyer slår fast, at Aarhus Havn følger myndighedernes anvisninger og opfordringer. På den baggrund er en række af Aarhus Havn’s medarbejdere sendt hjem, hvorfra de vil arbejde foreløbig i 14 dage.- Men som en del af forsyningskæden er det nødvendigt, at vi holder havnen åben i størst muligt omfang. Det betyder, at vi tilstræber at opretholde normal drift, men der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor vi er lidt længere tid om at respondere på et kundeønske end normalt, siger Nicolai Krøyer.Det er Aarhus Havns målsætning, at alle transportkøbere og øvrige kunder skal komme til at mærke mindst muligt til ændringer i virksomhedens servicering og betjening.- Vi håber, at der vil være forståelse for, hvis der alligevel opstår en situation, hvor vi trods vores bestræbelser er lidt længere tid om at svare eller om at levere en given ydelse, siger Nicolai Krøyer.Han fortæller desuden, at der foreløbig kun er aflyst et enkelt skibsanløb, og det er sæsonens første krydstogtskib, der efter plane skulle anløbe Aarhus 19. marts.