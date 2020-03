MAN-skabet er klart til at klare arbejdet

INDSATS MOD SPREDNING AF CORONA-VIRUS:

Mandag 16. marts 2020 kl: 13:08

Af: Redaktionen Hos MAN Truck & Bus Danmark A/S, har man på linie med eksempelvis hos Volvo Danmark A/S taget en række tiltag, der skal dæmme op for spredningen af coronavirus og dermed risikoen for at blive syge, og som samtidig betyder, at man kan holde åbent og lever op til myndighedernes klare budskab:





Transportbranchen skal holdes i gang, så forsyninger kan nå sikkert frem





Hos MAN Truck & Bus Danmark A/S har man i den forbindelse taget en række forholdsregler, så forretningen kan holdes kørende og servicere kunderne.





Det betyder, at MAN Truck & Bus Danmark A/S fortsat holder alle værksteder åbne, men at der er indført en række forholdsregler for både kunder og medarbejderne hos MAN Truck & Bus Danmark A/S:

Ved ankomst til værkstedsbesøg bedes man følge de lokale anvisninger om kontakt til personalet, herunder anvisninger om opholdssteder for kunder og chauffører

MAN Truck & Bus Danmark A/S beder alle om at have præcise aftaler om tidsbestilling, for derigennem at minimere opholdstiden

MAN Truck & Bus Danmark A/S beder alle om at følge anvisninger om fysisk afstand til hinanden og håndhygiejne

MAN Truck & Bus Danmark A/S opfordrer alle til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer for at forebygge smitte.



