Transport af varer og gods er også en kritisk funktion for samfundet

FORMAND FOR TRANSPORTORGANISATION:

Fredag 13. marts 2020

Christian Sørensen Madsen siger:



Som statsministeren også nævnte, skal forsyningskæden sikres, og kontraktmæssige forpligtelser, herunder eksport, opretholdes i det omfang, det er muligt. Godstransporterhvervet har her en vigtig samfundsmæssig funktion på linje med mange offentlige, kritiske funktioner. Vi sikrer for eksempel en forsat levering af varer, særligt fødevarer, medicin, hygiejneartikler, benzin, diesel, foder og olie både inden for landets grænser, men også på tværs af landegrænser. Derfor er det også helt afgørende for samfundet i den aktuelle situation, at godstransporterhvervet ikke lukker ned.



Vi er i transportvirksomhederne allerede i fuld gang med at løfte denne vigtige opgave med fortsat at sikre forsyningen af varer og gods, og mens mange danskere nu arbejder hjemmefra, så er vi på landevejene for at holde samfundet kørende. Men vi er samtidig dybt bekymrede, og vi har hårdt brug for, at regeringen omgående bringer den fortsatte transport af gods og varer og opretholdelse af forsyningskæden ind i deres beredskabsplaner.



På vegne af den danske vejgodstransport efterlyser jeg en klar og hurtig udmelding fra regeringen i forhold til økonomisk kompensation.

Vi kan og skal som transportvirksomheder ikke alene bære den økonomiske byrde, for at vi både skal løfte en yderst kritisk opgave for hele samfundet - og samtidig som alle andre i stadig højere omfang må sende både syge og raske medarbejdere hjem.



Min klare opfordring er, at godstransportvirksomhederne - og gerne også alle andre virksomheder - kompenseres for betaling af løn eller sygeløn for coronaramte ansatte uanset smitte eller karantæne i denne forbindelse. Vi har brug for klarhed og sikkerhed, for at der kommer økonomisk hjælp, og der skal hurtigt findes en holdbar løsning for alle ramte virksomheder.



I den danske vejgodstransport er vi 100 procent klar til at hjælpe hele samfundet med at håndtere corona-situationen, men vi forventer omvendt også, at myndighederne hjælper os tilbage. Vores mange loyale og dygtige medarbejdere og deres arbejdspladser skal også efter corona-situationen kunne fortsætte og stadig holde Danmark kørende.









