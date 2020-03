Politiet kontrollerede 28 lastbiler i weekenden

Onsdag 11. marts 2020 kl: 11:27

Om chaufføren og vognmænd overholdt de gældende køre- hviletidsregler

Om der var betalt vejbenyttelsesafgift

Om kørsel i miljøzoner

Om parkering i nødspor

EU-bestemte dokumentationskrav på godstransportområdet

Lastbil fik låst hjulene



Lastbil holdt i skjul

Bøder for over 200.000 kroner



Af: Redaktionen Det oplyser lederen af politiets Tungvogncenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Tungvogncenter Nord havde fokus på en række forhold ved kontrollen:I Hirtshals var der to lastbiler, hvor chaufførerne afholdte regulær uge-hvil i lastbilen. De var ikke i stand til at betale bøden med det samme, så politiet satte hjullås på lastbilerne. Da bøderne blev betalt, blev hjullåsene afmonteret.- Den ene hjullås var dog ikke så nem at afmontere igen, for der var rykket i hjullåsen - formentlig med et brækjern for at forsøge at få den af, siger lederen af politiets Tungvogncenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Medarbejderne fra Tungvogncenter Nord fandt i løbet af weekenden en enkelt lastbil, der holdt lettere skjult i Mariager.- Vores erfaring siger, at nogle vognmænd har lært af tidligere og er søgt væk fra de store rastepladser omkring motorvejsnettet og ud i industrikvarterer, endog i villakvarterer. Det ændrer ikke ved, at chaufføren ikke må opholde sig i lastbilen i forbindelse med det regulære uge-hvil - og det er uanset, hvor lastbilen holder parkeret, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen.I forbindelse med kontrollen var reglerne om køre-/hviletid ikke overholdt af alle. Her noterede politiet to overtrædelser.I alt blev skrev politifolkene fra Tungvogncenter Nord bøder for omkring 225.000 kroner.Seks lastbiler fik sat låse på hjulene. Når bøderne er betalt, bliver køretøjerne frigivet. To af de låste lastbiler var ude at køre igen lørdag 7. marts ved middagstid.Tungvogncenter Nord afholder løbende kontroller af tung trafik i hele Jylland.