Fabriksopbygning nummer 10.000 er produceret i Leyland

Mandag 9. marts 2020 kl: 11:28

Af: Redaktionen Leyland Trucks har fremstillet lastbil nummer 10.000 med et fabriksmonteret karosseri fra PACCAR på fabrikken i Leyland. Lastbilen vil blive taget i brug af Hallam Express fra Sheffield.Paccar’s karosseriprogram er en særlig muighed, som leveres til to-akslede forvogne på alle DAF LF- og CF-modelserier. Kunder som britiske Royal Mail har haft stor glæde af fabrikkens karosseriprogram siden dets indførelse i 2007.









Fabrikkens program omfatter kasseopbygninger, aerobody og gardinvarianter med en lang række muligheder for længde, højde og bredde, løftebagsmæk, lygter og meget mere, som tager hensyn til kundespecifikke krav og omfatter hele køretøjets finish, inklusive lakering af hele køretøjet samt skræddersyet staffering.









Hallam Express, der opererer i Sheffield, modtog køretøj nummer 10.000 - en 12 ton DAF LF 180 med gardinopbygning.









- Vi var meget tilfredse med muligheden for at skræddersy og købe et køretøj med færdigmonteret karosseri gennem vores DAF forhandler, siger David Simpson, der er Hallam Express' administrerende direktør.



- Løsningen med et fabriksmonteret karosseri sikrer fremragende kvalitet og reducerer leveringstiden væsentligt. Det er ægte one-stop-shop service, siger han videre.



Administrerende direktør David Simpson fra Hallam Express (til venstre) får overrakt nøglerne til sin nye lastbil, der er lastbil nummer 10.000 med et fabriksmonteret karosseri fra PACCAR, af Brennan Gourdie, administrerende direktør for Leyland Trucks (til højre).





