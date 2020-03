Tysk lastbil have kørt “gratis i 22 dage

Fredag 6. marts 2020 kl: 12:29

Om Tungvognscentrene:

Tungvogncentrene Nord, Syd og Øst varetager den operative kontrol af tunge køretøjer

Tungvognscentrenes arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletidsregler, transport af farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter og cabotagekørsel

Af: Redaktionen Den tyske lastbil blev taget ind til kontrol, fordi et opslag i politiets system til undersøgelse af, om udenlandske lastbiler har betalt den lovpligtige vejbenyttelsesafgift, viste, at det ikke var tilfældet her. Politiet oplyser, at systemet netop er blevet opgraderet, så det giver hurtige svar på forespørgsler.Nærmere undersøgelser viste, at lastbilen havde kørt på de danske motorveje i mindst 22 tilfælde inden for de seneste 28 dage, uden at der var betalt vejbenyttelsesafgift. Da det tyske vognmandsfirma ikke var sigtet for lignende forhold de seneste tre år, lød bøden for den manglende betaling på 2.500 kroner pr. dag, hvilket gav en samlet bøde for manglende betalling af vejbenyttelsesafgift på 55.000 kronerMen kontrollen viste også, at chaufføren var i gang med sin fjerde cabotagetur inden for syv dage. Det højst tilladte er tre, så den fjerde tur udløste en bøde på 35.000 kroner.Endeligt viste det sig, at der manglede oplysninger på fem fragtbreve - eksempelvis registreringsnummer på lastbil og sættevogn, oplysninger om, hvem der var fragtfører, dato og underskrift for aflevering af godset og angivelse af sted for overtagelse af godset. Politiet peger på, at chaufføren havde overtrådt samtlige punkter, det er muligt at overtræde i forbindelse med udfyldelse af fragtbreve.En bøde for hvert mangelfuldt fragtbrev kan maksimalt være på 15.000 kroner. Da en samlet bøde for mangelfuld udfyldelse af fragtbreve ikke beløbe sig til mere end 35.000 kroner forventer politiet, at det samlede bødebeløb kommer op på 125.000 kroner.