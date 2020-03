Politiets web-side samler informationer om corona-situationen

Onsdag 4. marts 2020 kl: 08:52

Af: Redaktionen En bred vifte af myndigheder har den seneste tid arbejdet løbende på at håndtere smitten og på at besvare de spørgsmål, som melder sig.Rigspolitiet har samlet en række link til de forskellige myndigheder, hvor man kan få et overblik over, hvor man skal henvende sig, og hvor man kan finde yderligere information.Den nye side kan ses