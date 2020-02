Distributionen kan ske helt elektrisk

Torsdag 27. februar 2020 kl: 11:16

Af: Redaktionen Den første af Hørkrams el-hybridlastbiler var en Scania P-model. De efterfølgende fem er alle Scania L 280’ere, der er kendetegnet ved at have ekstra lave førerhuse, så chaufførerne har lettere ved at komme ind og ud, når de skal levere varerne.El-hybridlastbilerne i den nyeste generation fra Scania kan køre op til 10 km udelukkende med el-motoren i gang. Det betyder emissionsfri og støjsvag kørsel. Ved ren elektrisk drift ligger lastbilens støjniveau markant under de 78 dB, der mange steder er støjgrænsen ved natdistribution, og el-hybridbilerne lader hovedsageligt op ved opsamling af bremseenergi under kørslen.Hørkram har ydermere CO2-køleanlæg på alle el-hybridlastbilerne, der alle er støjsvage og 97 procent CO2-neutrale. CO2 til køling udvindes af et restprodukt fra industriprocesser og sikrer stabile temperaturer i kølekassens tre kamre.- En af de største ændringer er, at jeg har fået en meget mere stille hverdag, når jeg kører distribution, siger en af chaufførerne på de nye el-hybridlastbiler.Scanias L-serie er en typisk bylastbil bygget med fokus på sikkerhed, udsyn og fleksibilitet. Bykørsel giver mange start og stop, hyppige ind- og udstigninger af førerhuset samt konstant fokus på andre køretøjer og fodgængere omkring lastbilen under kørslen.



Så snart håndbremsen trækkes, sænkes forakslen med 100 mm., hvilket giver nem ind- og udstigning, da indstigningshøjden er på 20 cm ved kneeling-funktionen.



De seneste fem el-hybridbiler til Hørkram har hjulkonfigurationen 6x2*4, med tre aksler, træk på én bagaksel og en styrbar støtteaksel bag den trækkende aksel.



I den kommende tid vil Hørkrams elektriske hybrid-familie blive udvidet med yderligere 13 stk.





