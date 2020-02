Myndighederne i Aarhus tilbageholder træ fra Amazonas

Lørdag 15. februar 2020 kl: 20:22

Ulovlig træhugst fører til skovrydning

Virksomheder advaret: Ipé er højrisiko-træ

Af: Redaktionen - Den senere tid har vi fået flere tip om import af ulovligt fældet træ. Det hænger formentlig sammen med, at der er mere fokus på Amazonas i takt med, at biodiversitet og klima er rykket op på dagsordenen verden over, siger forstfuldmægtig Lars Andresen Skovmøller fra Miljøstyrelsen og fortsætter:- Nu går vi i gang med at spore træet tilbage til, hvor det kommer fra i Amazonas. Det skal dokumenteres, at træet ikke stammer fra ulovlige fældninger, som er et kæmpe problem i Amazonas, siger Lars Andresen Skovmøller videre.Ipé-træet, der er kendt for sine markante gule blomster, blev tilbageholdt af toldere i Aarhus Havn mistænkt som ulovligt træ. Ipé-træet er en træart, der historisk har været udsat for rovdrift.Der er i alt afsendt syv containere med Ipé-træ fra Brasilien, som ifølge de brasilianske myndigheder mangler dokumentation for lovlig fældning, og derfor er eksporteret ulovligt. En af de syv containere blev altså stoppet i Aarhus, mens de øvrige er sendt til andre lande - eksempelvis USA.- Den eftertragtede Ipé vokser typisk dybt inde i regnskoven omsluttet af andre træarter, og hugsten af Ipé fører mange steder til, at der bliver lavet veje ind i regnskoven, så træet kan køres ud til savværkerne. Derefter er vejen banet, og ofte forsvinder resten af regnskoven bagefter, siger Lars Andresen Skovmøller.Danmark er nummer otte på en liste over de lande, der importerer mest Ipé fra Amazonas foran store lande som Tyskland og Canada. Miljøstyrelsen har informeret danske træimportører om, at Ipé er en såkaldt højrisikoart, og at import stiller særligt store krav til dokumentation for lovlig hugst.Ifølge EU's tømmerforordning har virksomheder, der importerer træ eller træprodukter, pligt at have såkaldt due diligence ordning. Kernen i due diligence-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering og risikominimering for at forhindre import af ulovligt fældet træ i deres produkter.Miljøstyrelsen undersøger, om sagen skal overdrages til Østjyllands Politi.Træplanker fra Ipé-træet anvendes blandt andet til terrasser.