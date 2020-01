Direktør for vognmandsorganisation får østrigsk fortjenstorden

Fredag 31. januar 2020 kl: 13:02

Fra overrækkelsen af Østrigs fortjenstorden i guld. Tv. Østrigs ambassadør i Danmark Dr. Maria Rotheiser-Scotti. (Foto: Den østrigske ambassade i København).

Af: Redaktionen - Østrig sætter stor pris på Deres værdifulde støtte og Deres vilje til at række ud, bygge bro og styrke relationerne mellem vores to lande, der kan fremme vores samarbejde. Ikke alene med hensyn til at skabe effektive transport- og logistiksystemer, men også den slags relationer mellem mennesker, der er så afgørende for et stadig større og varigt samarbejde, som kan styrke de indbyrdes forbindelser mellem Republikken Østrig og Kongeriget Danmark, sagde Østrigs Ambassadør i Danmark Dr. Maria Rotheiser-Scotti ved en privat overrækkelsesceremoni i ambassadørens residens onsdag i denne uge









Selve Ordensgraden modsvarer Dannebrogsordenens Ridderkors af 1. grad og er siden 1955 kun tildelt ca. 200 personer - herunder et begrænset antal udlændinge.





Fortjenstordenen til Republikken Østrig er den vigtigste og fornemmeste statslige anerkendelse, der tildeles i Østrig. Den blev indstiftet af Nationalrådet ved lov i 1952 og er inddelt i forskellige grader. Kun få danskere har modtaget ordenen, der tildeles af forbundspræsidenten i Østrig.





Ordenen i de forskellige grader kan tildeles for særlig fortjeneste på alle områder, især på det politiske, økonomiske, kulturelle, intellektuelle eller frivillige område. Personer, der tildeles ordenen, har retten til at bære samme, men, som det også er tilfældet i Danmark, er ordenen ikke til eje.





- Jeg er både beæret, glad og stolt over den opmærksomhed, der blevet er tildelt mig fra østrigsk side og glad for at kunne bidrage til fremme de dansk-østrigske relationer, sagde Erik Østergaard ved overrækkelsen.





Erik Østergaard er i forvejen indehaver af Dannebrogsordenens Ridderkors af 1. grad.















