Skraldebiler i Aarhus skifter operatør

Onsdag 29. januar 2020 kl: 10:59

Af: Jesper Christensen Dermed kører Abildskou A/S ind på området for affaldsindsamling i Aarhus Kommune. DSV Transport satte de seks komprimatorbiler, der kører på biodieselolien HVO, ind i 2017 i forbindelse med et udbud.





Jess Abildskou fra Abildskou A/S oplyser, at de chauffører, der kører lastbilerne i dag, flytter med.







I forbindelse med den nye aktivitet, har Abildskou en job åbning for chauffører, der har "det lille krankort”, men også vil køre bus på virksomhedens Flixbus-rute med udgangspunkt i Aarhus.







Jess Abildskou siger til transportnyhederne.dk om overtagelsen af affaldsindsamlingen fra DSV Transport A/S, at det sker som et led i virksomhedens forretningsplan der kort sagt er at byde på offentlige kontrakter uanset om det er transport af personer eller gods - herunder indsamling af affald.







© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.