Kærren har ballasten med til mobilkranen

Onsdag 22. januar 2020 kl: 21:57

Af: Redaktionen NOPA ballastkærren, der er luftaffjedret, er 5.000 mm lang og i blokvognsbredde på 3.000 mm.Ladet er opbygget med nedfældbare binderinge i begge sider, løfteøjer til løft af tom kærre og med færgekrog i chassiset under bunden.



Der er lavet styr til ballast for mobilkran samt opbevaringsmulighed for spil, kroge og løfteåg. Endvidere er kærren udstyret med støtteben i forrest og bagerst.





BMS A/S er blandt Europa’s store virksomheder inden for specialopgaver med kraner og lifte.





