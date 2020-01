En næsten ny lastbil kan give en 15 procents brændstofbesparelse

Tirsdag 21. januar 2020 kl: 12:16

Af: Redaktionen De første brugte DAF lastbiler fra den nyeste generation er nu tilgængelige. DAF fremfører, at de kan levere en brændstofbesparelse på 15 procent sammenlignet med Euro 5 lastbilen.- Erfaringen viser, at mange af dem, der køber en næsten ny lastbil fra 2017-serien, tidligere kørte i en Euro 5 lastbil, siger Marty van den Dungen, der er salgsdirektør hos DAF Used Trucks.- De kan ret nemt opnå en brændstofbesparelse på op til 15 procent. For ikke at nævne de fordele, der er forbundet med at køre i en Euro 6-lastbil, når vi snakker om vejafgifter og særlige tilladelser til at køre i områder, for eksempel visse byer, industriområder og havne, siger han videre.Mere effektiv, komfortabel og støjsvag DAF fremfører, at dem, der kører i en første generation Euro 6-lastbil, kan opnå en brændstofbesparelse på op til 7 procent. DAF henviser til resultater af test foretaget af journalister fra hele Europa.- Dertil kommer serviceintervaller på 200.000 kilometer, op til 250 kg ekstra nyttelast og den fantastiske komfort fra den nyeste generation af lastbiler, siger Van Den Dungen og fortsætter:- De er mere støjsvage end nogensinde, skifter gear næsten ubemærket og er som standard udstyret med et fantastisk nyt airconditionsystem. Og fartpiloten og EcoRoll-funktionens brugervenlighed er af en anden verden.Alle brugte lastbiler fra den nyeste Euro 6-generation får betegnelsen "DAF First Choice" hos DAF forhandleren. DAF First Choice lastbiler, der ser helt nye ud, bliver underkastes en kontrol, der omfatter 200 kontrolpunkter, inden leveringen og er dermed i tiptop teknisk stand, hvilket garanterer maksimal driftssikkerhed og optimal oppetid.DAF First Choice lastbiler, der er op til fire år gamle, leveres med en 12-måneders fuld fabriksgaranti, som også dækker alt fabrikstilbehør.