Fyns Politi fandt bødepennen frem og noterede 58 sager

Fredag 17. januar 2020 kl: 12:46

Af: Redaktionen Kontrollerne onsdag og torsdag blev gennemført i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Færdselscenter som opfølgning på de nye regler om brug af varebiler, der trådte i kraft sidste år.De 58 sager med tilhørende bøder blev først og fremmest skrevet for overtrædelser af reglerne om godskørsel. Derudover var der to sager om kørsel i narkopåvirket tilstand, en sag om overlæs, fire sager om overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, mens én chauffører var frakendt førerretten. Derudover var der en del mindre forseelser.Politikommissær Preben Ingemansen, som er leder af Operativ Færdsel hos Fyns Politi siger, at resultatet af kontrollen giver politiet anledning til at opfordre vognmænd og chauffører til at sætte sig godt ind i de nye regler for registrering af- og kørsel med varebiler.- Vi kan jo konstatere, at der er en del, som ikke har styr på det, og det bliver hurtigt dyrt, siger han.Bøderne for overtrædelse af reglerne om godskørsel kan godt løbe op i temmelig store beløb og den umiddelbare vurdering er, at der samlet set er udskrevet bøder for op mod 400.000 kroner på de to dage.