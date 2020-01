Flyselskab fornyer samarbejdsaftale med rejseselskab

Torsdag 16. januar 2020 kl: 11:14

Af: Redaktionen Forlængelsen af det mangeårige samarbejde mellem de to selskaber betyder, at SAS kommer til at stå for størstedelen af charterflyvningerne fra Skandinavien i løbet af sommer- og vintersæsonen 2020.- Vi er meget glade for aftalen og vores mangeårige samarbejde med Apollo. Chartersamarbejdet er en vigtig del af vores strategi med at sæsontilpasse kapaciteten. SAS fortsætter med at indfase nye miljøeffektive fly i flåden og opgraderer flyene både udvendigt og indvendigt, så de passer til SAS’ nye design. Vi er glade for fortsat at kunne byde Apollos kunder velkommen ombord, siger Markus Ek, VP Corporate and Agent Sales hos SAS.SAS’ flyflåde gør det muligt for Apollo at tilbyde direkte flyvninger fra lufthavne både i storbyområder og regionalt i Sverige, Norge og Danmark. SAS er Apollo’s største eksterne partner (flyselskabet Novair indgår i Apollo-koncernen).- For Apollo er det naturligt at forlænge samarbejdet med SAS: Det er et skandinavisk flyselskab, som er en pålidelig og god partner og som lægger stor vægt på bæredygtige rejser. Vores kunder værdsætter den service og pålidelighed, som SAS tilbyder med direkte flyvninger til vores destinationer, siger Leif Vase Larsen, der er nordisk administrerende direktør for DER Touristik Nordic AB.