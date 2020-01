Stort folketingsflertal står bag ny aftale mod løndumping på landevejene

Onsdag 15. januar 2020 kl: 10:45

Af: Redaktionen Ifølge aftalen skal udenlandske vognmænd, der kører i Danmark, fremover anmelde sig i et nyt register, så danske myndigheder ved, hvem der kører cabotage-kørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.Fremover skærpes kravene til danske vognmænd, som også skal følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få en godskørselstilladelse.Det bliver politiet og en administrativ myndighed, som skal kontrollere, at kravene til de udenlandske vognmænd bliver overholdt. Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kr. Hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder på mindst 35.000 kroner.I forhold til de danske transportvirksomheder er det som hidtil Færdselsstyrelsen, som foretager den administrative kontrol ved udstedelse og eventuel tilbagekaldelse af kørselstilladelser. Sanktionerne overfor danske vognmænd forbliver de samme som i dag, hvor en tilladelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for den ikke er overholdt.Aftalen bygger på de anbefalinger, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i fællesskab foreslog i foråret sidste år for at forhindre løndumping i transportbranchen.Partierne er enige om at evaluere aftalen to år efter, at den er fuldt ud gennemført.Interesserede kan se aftalenBag S-Regeringen står Enhedslisten, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.





Liberal Alliance, der blandt andet tæller tidligere transportminister Ole Birk Olesen, er ikke med i aftalen. Det samme gælder tidligere medlem af Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll Bille, der efterfølgende har stiftet partiet Fremad













© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.