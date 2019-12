Falck betaler bøde på 30 millioner kroner i konkurrencesag fra 2014-2015

Fredag 13. december 2019 kl: 11:15

Af: Redaktionen Falck meddeler efterfølgende, at selskabet betaler bøden.Udgangspunktet for udmålingen af bødestørrelsen var en ramme fra 20 millioner til 1.300 millioner kroner under de nye skærpede konkurrenceregler.Myndighederne har i deres vurdering af bødestørrelsen lagt vægt på, at Falck har samarbejdet med myndighederne, og at Falck har betalt erstatningsbeløb til Region Syddanmark, ambulanceselskabet Bios’ hollandske moderselskab og Bios’ danske konkursbo, der inkluderer omkring 500 kreditorer.Falck indgik i juni i år et forlig med sagens parter og betalte dengang 152,5 millioner kroner for de impliceredes tab.- Falck handlede i 2014-15 på en måde, der var uacceptabel, og som vi aldrig kommer til at gentage. Vi har siden arbejdet for, at noget lignende aldrig kan gentage sig, og vi har betalt for de tab, som sagens parter har lidt. Som virksomhed har vi betalt dyre lærepenge for en gammel sag, som aldrig skulle være sket, siger administrerende direktør i Falck, Jakob Riis, og fortsætter:- Vi lever i Falck af vores kunders og brugeres tillid. Ikke kun tillid til, at vi altid rykker ud, når der er brug for os, men også tillid til ordentlighed i alt, hvad vi foretager os. Myndighedernes udmåling af bødestørrelsen afslutter sagen formelt. For Falck vil det altid være en påmindelse om, hvad vi aldrig gør igen.