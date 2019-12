Vognmand i Thy har løftet brændstoføkonomien med nye biler

Torsdag 12. december 2019 kl: 13:48

Om de to lastbiler:

Fire-akslede Scania R 500 med tandemtræk

Førerhus med normal taghøjde

13-liters, sekscylindret motor på 500 hk - maksimalt drejningsmoment på 2.550 Nm

Gearkasse med integreret Retarder

Tandembogie med 2,92:1 i udveksling og langs-/tværgående differentialespærrer

Om opbygningerne:

Multilift Ultima 26Z.59 kroghejs med knækarm

Hydrauliktank opbygget lodret bag førerhuset

Hydraulisk udskydelig bagkofanger

Kranbeslag til aftagelig, bagmonteret 24 t/m HIAB-kran

VBG-træktøj med hydraulik ført bagud til tip på påhængsvogn

Diverse værktøjskasser samt vandret og lodret chassis-afdækning, der samtidig fungerer som cyklistværn

Maling: Sæby Autolakering

Plysning af førerhus: Karl Johan Buur i Vrå

Af: Redaktionen Kim Nøragers lastbiler er alle tre opbygget med hejselad til krævende, lokal entreprenørkørsel med ekempelvis grus, sten og jord, kranopgaver med grab samt opretning af grusveje med en speciel udlægger. Dertil kommer handel og levering af træpiller samt tung transport af flis fra de lokale skove til de nordjyske varmeværker. Vogntogsvægten med læs ligger som regel oppe i nærheden af de højst tilladte 56 ton. Alligevel er Kim Nørager positivt overrasket over brændstoføkonomien i de nye Scania’er.- Vi fik den første nye R 500 lige omkring sommerferien, og der havde vi allerede bestilt én mere. De har efterfølgende leveret en overraskende god brændstoføkonomi begge to, så det er jo et ekstra plus, siger Kim Nørager.Chauffør på den nye Scania er Benny Nielsen, der har fået ny bil efter et halvt år i firmaet. Han blev først ansat, efter at bilen var bestilt, men han har alligevel nået at sætte sit aftryk på indretningen af bilen - eksempelvis i førerhuset, som har fået en omgang af Karl Johan Buur i Vrå. Også opbygningen med kroghejs med knækarm samt beslag til bagmonteret kran er blevet helt efter Benny Nielsens ønsker.- Der er lavet et utrolig flot stykke arbejde hos Sawo i Thisted med opbygning af bilen, siger Kim Nørager.Han har desuden valgt at tegne syv-årige reparationsaftaler på de to Scania’er hos Stiholt i Thisted.





Salg og levering: Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.